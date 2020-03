Reptes per barris: l'original idea dels veïns de Monistrol de Montserrat per fer comunitat a distància

Després de l'èxit que va tenir la posada en marxa d'un taxi-discoteca que recorrés tots els carrers de Monistrol de Montserrat amb l'únic propòsit de distreure els veïns i veïnes i amenitzar-los una mica el confinament, ara, els vilatans del municipi s'han empescat un altre passatemps per fer comunitat a distància.El que han fet ha estat dividir el poble en quatre zones (la que queda just a l'altra banda del Llobregat i de la C-55; la del nucli històric; la de l'extraradi, i la de la Colònia Gomis); quatre zones transformades en equips (batejats amb els noms de L'altra banda; La Vila; L'extraradi, i Colònia Gomis) que el que han d'aconseguir és demostrar que tenen més gràcia i més habilitats que els seus contrincants. Per a fer-ho, cada setmana es proposa algun repte concret que s'ha de dur a terme al llarg dels següents dies. D'entre les proves que de moment han hagut de fer, en destaca la de la creació d'un himne identitari, amb vídeo inclòs, amb lletra pròpia que ressaltés els aspectes positius de la zona-equip del qual formen part. Voleu veure'n els resultats? Aquí els teniu:

