Denunciada per practicar ioga en un descampat de Terrassa en ple estat d'alarma

Un veí va trucar la Policia Municipal de Terrassa diumenge a les 12.37 h alertant que una dona estava practicant ioga a un descampat de Can Boada del Pi, a l'oest de la ciutat. A més, la infractora portava un gos, que estava lligat al seu costat. Una patrulla del cos va acudit al lloc dels fets i un cop comprovada la infracció, va denunciar la persona per incompliment del decret d'estat d'alarma.Dissabte, a les 11.40, l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) va avisar la policia que havien trobat una dona recollint espàrrecs a un camí. Una dotació policial es va desplaçar al lloc i la va localitzar al carrer de Ciudad Real, on va ser denunciada. La matinada de diumenge, un motorista va patir un accident a l'avinguda de Madrid, i un cop personats a l'escenari de l'incident, els agents van denunciar-lo per no poder justificar la seva presència a la via públicaDurant el cap de setmana, la policia egarenca ha efectuat 141 denúncies a persones que no han sigut capaces de justificar la seva presència a la via pública. Des que va quedar decretat l'estat d'alarma a tot l'Estat, a Terrassa s'han denunciat centenars de persones per infringir el confinament.

