Acord PSOE-Podem pels lloguers: microcrèdits i condicions als grans tenidors

Fumata blanca al govern espanyol sobre què fer amb els lloguers durant la crisi del coronavirus. Finalment, després de 15 dies de discrepàncies de portes endins i de portes enfora i amb una vaga dels sindicats d'arrendataris convocada a l'abril , el PSOE i Podem han acordat un terme mig entre les propostes de partida. S'obrirà la línia de microcrèdits a interès zero que plantejaven els socialistes, però hi haurà condicions per als grans tenidors, que hauran de perdonar o ajornar pagaments, i l'Estat assumirà el deute de tots els llogaters que no puguin retornar els crèdits.El ministre d'Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha informat aquest dilluns en roda de premsa que demà la Moncloa anunciarà una sèrie de mesures "àmplies". Ábalos ha avançat que les iniciatives tindran a veure amb el finançament i els "plans d'ajuda". "No estem parlant de condonacions sinó d’incentius i reestructuració de deute lligat a la vulnerabilitat", ha assegurat, sense voler donar més detalls.Fonts de Podem confirmen l'acord a, així com el ministre José Luis Ábalos, que en roda de premsa ha respost que serà demà quan expliquin àmpliament les mesures un cop s'aprovin al consell de ministres. Inicialment, els de Pablo Iglesias reclamaven una suspensió del pagament dels lloguers i no una moratòria o un retard. Finalment, però, la línia principal que s'imposa és la defensada pel ministre Ábalos, i és que aquells arrendataris que no puguin pagar el lloguer arran d'un descens dels seus ingressos per la crisi del coronavirus, s'acullin a uns microcrèdits sense interessos a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).Aquests crèdits s'hauran de retornar en un període d'entre tres i sis anys i el pagament es podrà prorrogar, en cas de necessitat, a deu anys. S'ampliarà el concepte de "vulnerabilitat" per facilitar que capes més àmplies de la població es puguin acollir als crèdits i, en cas que posteriorment no es puguin retornar, serà l'Estat qui es farà càrrec del seu pagament. Precisament l'acord entre els dos partits ha arribat després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi reclamat la suspensió "immediata" dels lloguers i hagi rebutjat l'aposta pels crèdits que acabessin generant deute. Amb les condicions "arrencades" el PSOE, Podem assegura que, en cas de no poder pagar, es produirà pràcticament una "exempció".Els de Pablo Iglesias celebren també haver fet quallar unaa diferenciació entre petits propietaris -menys de vuit habitatges- i grans tenidors. Els primers tindran garantit amb aquests sistema els ingressos en concepte de rendes. De fet, el PSOE va insistir que hi ha propietaris que dependen també d'aquests ingressos. Pel que fa als segons, el decret que aprovarà aquest dimarts el consell de ministres es planteja que els grans tenidors i fons d'inversió hagin de condonar el 50% del deute o bé reestructurar el pagament dos o tres anys dels ciutadans afectats per la crisi que no puguin fer-hi front. "Ells assumiran part de l'impacte de la mesura", celebren des de Podem.Pel que fa als llogaters en situació més vulnerable, per una banda s'impediran els desnonaments durant sis mesos des de la finalització de l'estat d'alarma a aquells ciutadans que no tinguin alternativa habitacional. També aquells ciutadans que no puguin fer front al pagament dels microcrèdits tindran ajuts directes de l'Estat per saldar el deute amb l'ICO. L'ajut podrà arribar a ser de 900 euros al mes i fins al 100% i de 200 euros per atendre a despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics."L'Estat es farà càrrec amb fons públics dels deutes de tots aquells inquilins en situació de vulnerabilitat per la crisi de la Covid-19 que no aconsegueixin sortir de la situació i no puguin tornar els ajuts per pagar el lloguer", argumenten fonts del partit d'Iglesias, que asseguren que, a la pràctica, serà una "exempció" de pagament com la que reclamaven per a milers d'habitatges.La dels lloguers ha estat una de les principals batalles que s'han lliurat en el consell de ministres des de l'aprovació de l'estat d'alarma. Podem l'ha fet un dels seus bucs insígnia després que el passat 17 de març s'anunciés la moratòria de les hipoteques però no es prengués mesures amb els lloguers. De fet, més d'un 60% dels desnonaments són, en aquests moments, per impagament dels lloguers.

