La Comissió Europea estudiarà si l'estat d'emergència pel coronavirus a Hongria respecta els drets fonamentals

El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, podrà governar per decret en plena crisi del coronavirus. La nova llei aprovada aquest dilluns al parlament hongarès amplia l'estat d'emergència al país indefinidament i imposa penes de presó fins a cinc anys per aquells que dificultin la contenció del virus o difonguin informació falsa.Una llei que ha fet aixecar les alarmes a la Comissió Europea que estudiarà si l'estat d'emergència a Hongria respecta els drets fonamentals. L'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, ha assegurat que la CE avalua totes les mesures adoptades pels estats, "especialment" les d'Hongria.L'oposició i diversos grups defensors dels drets humans han denunciat la nova llei hongaresa perquè no s'ha establert fins quan Orbán gaudirà d'aquests poders especials.

