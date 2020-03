El tercer trimestre escolar començarà de forma telemàtica

"La docència haurà de ser virtual". Així ho ha assenyalat aquest dilluns el Departament d'Educació, referint-se al tercer trimestre escolar, que començarà probablement el 14 d'abril, i que es reprendrà "probablement" encara en període de confinament.En un comunicat, el departament ha explicat que ha "establert uns criteris", que farà arribar a les direccions dels centres educatius al llarg d'aquest mateix dilluns, que estableixen "com ha de ser l’'avaluació i el seguiment de l'alumnat durant el període de confinament" a causa del coronavirus.Educació dona per fet que els alumnes seguiran confinats i, per tant, estableix que la relació d'aquests amb els professors "s'ha de poder garantir" per mitjans telemàtics com el correu electrònic o d'altres, de forma que "en permeti el retorn, per exemple amb l'enviament de fotografies dels treballs o de documents digitals". També assenyala que les activitats que es duguin a terme mentre es mantingui el confinament han de ser "inclusives" i s'han d'ajustar "al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne".Pel que fa al calendari, Educació ha assenyalat que "a partir del 13 d’abril" -Dilluns de Pasqua, que és festiu- establirà "unes noves orientacions" respecte a l'avaluació, i que el segon trimestre "s'avalua fins al 12 de març, amb les observacions obtingudes fins aquell moment".El departament també subratlla que la situació actual afecta especialment l'alumnat dels centres en entorns socioeconòmics desafavorits. En aquests casos, afegeix, cal utilitzar tots els recursos tecnològics a l'abast per acompanyar l'alumnat durant aquests dies de confinament, com ara trucades telefòniques, missatges de Whatsapp, etc, en funció dels recursos disponibles en cadascun dels alumnes.

