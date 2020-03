La Fundació Damm reparteix més de 30.000 litres d'aigua mineral als hospitals

La



La Fundació Damm va néixer el 1954 quan un grup de treballadors de la cervesera van crear el Club de Futbol Damm, amb el compromís de formar i educar a través de l'esport al jovent del barri on la companyia tenia la seva antiga fàbrica.Avui en dia, i després de més de 65 anys d'activitat, la Fundació vertebra i difon les múltiples accions de mecenatge i filantropia dutes a terme per Damm per contribuir a la construcció d'una societat més justa i igualitària, a través del desenvolupament social, esportiu i cultural de l'entorn.

La Fundació Damm també vol contribuir a la lluita per frenar l'expansió del coronavirus. En aquest sentit, la principal acció que ha realitzat, a banda de posar-se a disposició del Govern i de les autoritats sanitàries, és la donació d'ampolles d'aigua mineral a hospitals i centres de salut, per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques del personal sanitari i els pacients.A data d'avui, la Fundació Damm ja ha repartit prop de 26.000 litres (unes 42.000 ampolles) d'aigua mineral Veri i Fuente Liviana a centres sanitaris i hospitals d'arreu de Catalunya -CAP Raval Nord (Barcelona), els hospitals de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat), Sant Joan de Déu (Martorell) o Vithas Montserrat (Lleida)-, i d'altres punts de l'Estat com l’hospital de campanya d’IFEMA a Madrid.A més, s'han repartit també més de 4.000 litres (unes 8.000 ampolles) d'aigua mineral a entitats socials -com Fundació Arrels i Càritas, entre d'altres-, que vetllen pels col·lectius més vulnerables.Durant el temps que duri aquesta crisi sanitària, la Fundació Damm seguirà proveint d'aigua i ampliant el seu subministrament a hospitals, centres sanitaris i entitats socials de tot el país.

