El PDECat i la Crida suspenen les negociacions per la crisi sanitària

La reordenació de Junts per Catalunya (JxCat) queda congelada mentre duri la crisi sanitària. Així ho ha assenyalat aquest dilluns el portaveu del PDECat, Marc Solsona, en una roda de premsa telemàtica. Solsona ha indicat que l'última reunió entre el president del partit, David Bonvehí, i el líder de la Crida, Jordi Sànchez, va ser el 12 de març, just el dia abans que el Govern demanés el confinament total i dos dies abans que Pedro Sánchez decretés l'estat d'alarma. "Entenem que el que abans era prioritari ara passa a un segon o tercer pla", ha reflexionat Solsona. Tal com va avançar NacióDigital fa dues setmanes , les negociacions, malgrat els contactes d'última hora, seguien encallades. S'havia posat damunt la taula una proposta d'una assemblea constituent de Junts per Catalunya (JxCat), promoguda pel conseller Damià Calvet, i es va arribar a tractar en una trobada fora de Lledoners en la qual hi va participar Bonvehí, que el mateix dia es va trobar amb Sànchez. La voluntat del PDECat era tancar la qüestió abans de l'arribada de la Setmana Santa, però el coronavirus ho ha fet impossible. El procés intern s'ha frenat, com el calendari electoral Pel que fa a la crisi sanitària, Solsona ha defensat les mesures que ha anat prenent el Govern, i ha estat crític amb un tuit que va fer ahir ERC en el qual atribuïa a tres de les seves conselleries l'arribada de material per fer front al coronavirus. "Ho trobem desafortunat", ha apuntat el portaveu del partit, que no veu cap "canvi" en el full de ruta marcat per a les eleccions, és a dir, aprovar primer els pressupostos i després fixar data als comicis. No ha volgut pronunciar-se si era millor traslladar-les al 2021.

