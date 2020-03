Fins a 300 llits de l'Hotel Catalonia Plaza per atendre pacients de l'Hospital Clínic

L'Hospital Clínic tindrà a la seva disposició fins a 300 llits de l'Hotel Catalonia Plaza per traslladar-hi pacients afectats per la Covid-19. Així ho ha anunciat la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, en una roda de premsa aquest dilluns.L'ampliació de l'hospital a l'hotel forma part del projecte Pavellons Salut impulsat pel consistori. Per ara, ja hi ha 32 persones al Pavelló Salut Olímpic procedents de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que ampliarà la seva capacitat fins als 132 pacients en els pròxims dies. Al Centre Esportiu Municipal Guinardó l'Ajuntament preveu que aquest dimecres hi entrin 50 persones i que hi hagi capacitat per 88 llits. Pel que fa a l'Hospital del Mar, el seu pavelló de referència serà el Claror, on hi haurà 79 llits. A l'Hotel Catalonia Plaza, ara mateix, ja hi ha 30 persones.L'alcaldessa, Ada Colau, també ha informat que l'Ajuntament ha creat una oficina municipal específica per coordinar la gestió de residències de gent gran a la ciutat, una competència en mans de la Generalitat.Els objectius són el trasllat de residents a hotels o altres espais, la desinfecció d'espais i garantir que hi ha prou treballadors a cada centre. Segons Tarafa, es prioritzaran els trasllats des de les residències més petites i on, per tant, és més difícil garantir l'aïllament per evitar contagis.Segons va avançar la portaveu del Govern, Meritxell Budó, concretament hi ha 16 geriàtrics a Barcelona que no reuneixen les condicions mínimes per garantir l'aïllament.Durant la roda de premsa, Colau ha instat de nou el govern espanyol a aprovar una suspensió de lloguers de manera "immediata". L'alcaldessa confia que l'executiu de Pedro Sánchez defineixi la mesura demà en la reunió del Consell de Ministres. "Ho hem demanat en públic i en privat", ha assegurat.L'alcaldessa també s'ha oposat a la possibilitat que el dret a l'habitatge es garanteixi a través de crèdits i ha demanat que els grans propietaris es corresponsabilitzin de la situació.Aquest dilluns, Colau ha enviat una carta al Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, al Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida i a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona per demanar suspensions i rebaixes en el lloguer d'habitatges i comerços a Barcelona.Colau també s'ha pronunciat sobre la vaga de lloguers convocada a partir de l'1 d'abril per 200 col·lectius d'arreu de l'estat. "Entenc que hi hagi mobilitzacions", ha afirmat, a més de valorar que en cas de no aprovar-se la suspensió de lloguers, la vida de moltes persones estaria "literalment en perill".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor