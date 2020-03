UGT i CCOO demanen «un esforç als treballadors» i aconsellen «treballar una mica més» per compensar hores

"Tot el que vagi encaminat a salvar vides i llocs de feina hem de facilitar-ho", ha explicat Ros a l'ACN. En la mateixa línia, Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya, ha assegurat que cal garantir "l'ocupació al màxim a la sortida de la crisi"."L'esforç que es demana als treballadors és canviar el seu calendari per fer front a la realitat. L'esforç que es demana a les empreses és que paguin els salaris sense tenir ingressos, i l'esforç que se li reclama al govern és habilitar les línies d'ajudes socials per a la gent que no ha pogut tenir aquesta possibilitat o dotar de liquiditat les empreses", resumeix el dirigent de CCOO.Pacheco apunta que al llarg d'aquest dilluns s'ha de garantir que les empreses tinguin la informació "clara" sobre si han d'anar a treballar o no i com s'han d'articular les denúncies contra les empreses que incompleixin el decret. "Totes les empreses que no són essencials no tenen cap altra possibilitat que tancar i garantir el salari dels treballadors durant aquests dies", apunta. En aquest àmbit, la Generalitat serà l'encarregada de fer efectiu el mandat del reial decret.Per part de la UGT, Ros assegura que la publicació, passades les onze de la nit, del reial decret llei que detallava el confinament total va generar "incertesa" però afirma que ara "no toca centrar-se en si es va publicar abans o després o en quins sectors hi han d'entrar".Els sindicats han demanat que els equips de protecció individual arribin a tots els treballadors obligats a anar a la feina. "La gent que va a treballar no ha de tenir menys seguretat que la resta", ha insistit el secretari general de CCOO a Catalunya.La recepta dels sindicats implicarà negociar empresa per empresa i sector per sector les condicions de la recuperació de les jornades que no es treballin apostant per un "retorn gradual i progressiu" i no gastant vacances. "La de les vacances pot semblar una solució fàcil però genera problemes des del punt de vista de la conciliació", diu Ros. "És factible treballar mitja hora més de la jornada laboral, o treballar més un dia si o un dia no, entrar una hora abans i sortir una hora més tard, hi ha molts mecanismes", apunta el sindicalista de la UGT.Les organitzacions en defensa dels treballadors creuen que no hi ha d'haver "excessius problemes" per controlar aquesta bossa d'hores i més si es té en compte que ja és obligatori controlar l'horari dels treballadors. Alhora, han recordat que aquest permís ha d'anar acompanyat de mesures de liquiditat per donar suport a les empreses en dificultats i que hauran d'assumir els sous dels treballadors i han enviat un missatge als bancs perquè aportin liquiditat al teixit productiu. En aquest sentit Ros assegura que tothom ha de posar la seva disposició i "no la seva picaresca".També han posat sobre la taula la necessitat de prendre més mesures que beneficiïn els autònoms. En aquest sentit, Pacheco ha assegurat que s'hauria de crear un subsidi equivalent al salari mínim interprofessional per ajudar els treballadors per compte propi amb més dificultats i que es veuen obligats a aturar l'activitat. "Són el sector més perjudicat i menys atès per les vies econòmiques que s'estan proposant. Hem de trobar una solució perquè no siguin els que paguin la pitjor factura d'aquesta situació", lamenta.