Colau reacciona a la vaga de lloguers i reclama suspensions i rebaixes a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reclama a propietaris d'habitatges i comerços de Barcelona que apliquin suspensions, condonacions, rebaixes o carències als seus llogaters. L'alcaldessa de Barcelona ha transmès a demanda a través d'una carta enviada al Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, al Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida i a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. També signen el document els sindicats CCOO i UGT i l'associació Barcelona Comerç.

Carta de Colau als API i administradors de finques by naciodigital on Scribd

"El confinament ha posat en evidència que garantir el dret a l’habitatge digne dels veïns i veïnes de la ciutat és clau per aturar la malaltia i evitar el col·lapse del nostre sistema sanitari", diu la carta. Colau i els altres signants també reclamen al govern espanyol que dicti una suspensió del pagament dels lloguers en aquells immobles propietat de societats vinculades a fons voltor i de grans empreses.Colau també assenyala que part de la ciutadania està patint una reducció "dràstica dels seus ingressos" i, pel que fa als comerços, una reducció de les vendes. "Moltes treballadores i treballadors han vist suspesos o finalitzats els seus contractes, o bé han quedat en situació més precària. Aquest fet suposa una situació dramàtica per a moltes famílies que tenen com a únic ingrés l’activitat econòmica clausurada o reduïda", assenyala l'alcaldessa.La carta també argumenta que les rebaixes o suspensions facilitaran la "recuperació econòmica" i el retorn a la "normalitat".Colau ha signat la carta el mateix dia que 200 col·lectius d'arreu de l'estat espanyol han fet pública la crida a una vaga de lloguers a patir de l'1 d'abril per protestar davant "l'abandonament" del govern espanyol. Segons expliquen en un comunicat, els sindicats de llogaters han rebut més de 8.000 correus de famílies que no podran costejar el pagament d'aquest mes.L'alcaldessa també s'ha manifestat sobre la vaga. "Entenc que hi hagi mobilitzacions", ha afirmat, a més de valorar que en cas de no aprovar-se la suspensió de lloguers, la vida de moltes persones estaria "literalment en perill". Ena quest sentit, Colau ha instat el govern espanyol a aprovar de manera "immediata" una suspensió de lloguers.Per ara, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una moratòria en el pagament del lloguer de pisos públics de titularitat municipal. La mesura també afecta pisos de propietat i locals comercials i les quotes dels mesos d'abril, maig i juny es podran pagar fins al desembre del 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor