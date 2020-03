Ja hi ha més de mig milió de treballadors afectats per un ERTO a Catalunya pel coronavirus

La gran majora de companyies han registrat un ERTO a la demarcació de Barcelona on es concentren 49.773 expedients. A les comarques barcelonines hi ha el 70% d'afectats per un ERTO, 413.075 persones. En segon lloc se situa Girona amb 7.875 expedients que inclouen 50.402 treballadors. A la zona de Lleida s'han presentat 3.981 ERTO per a 22.398 persones. D'altra banda, a Tarragona s'han produït 5.904 processos per a 35.325 treballadors i a les Terres de l'Ebre 1.727 empreses han demanat que es reguli temporalment la feina de 6.919 persones.

Més de mig milió de treballadors han quedat afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) a Catalunya durant els darrers dies. Segons dades del Departament de Treball, en total hi ha 69.260 empreses que han presentat un d'aquests expedients vinculats amb la crisi del coronavirus. Unes xifres que es tradueixen en 528.000 treballadors. El 15% de la població ocupada a Catalunya a finals d'any haurà de cobrar temporalment l'atur.En el global de Catalunya, l'augment en les últimes hores ha sigut de 9.800 persones, un increment inferior als augments de finals de la setmana passada, de més d'entre 50.000 i 70.000 persones en un sol dia. Pel que fa a les empreses l'increment també ha sigut menor comparat amb els últims dies de la setmana anterior, quan es registraven augments de 10.000 ERTO.

