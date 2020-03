Junqueras i Romeva demanen al TC que els suspengui la pena per la crisi sanitària

Oriol Junqueras i Raül Romeva han sol·licitat al Tribunal Constitucional que ordeni de manera urgent la suspensió de la pena de presó i inhabilitació imposada pel Tribunal Suprem. La defensa dels dos líders d'ERC insta l'alt tribunal a resoldre amb caràcter d'urgència les mesures cautelars sol·licitades en el recurs d'empara presentat l'11 de març, en que ja es demanava deixar en suspens a pena mentre es resolia el fons del recurs, arran de la situació d'emergència sanitària provocada per la crisi del coronavirus.L'escrit, de quatre pàgines, diu que mantenir els dos presos polítics a la presó durant l'emergència sanitària suposa una "greu afectació" del dret a la vida, a la integritat física i moral, al dret a la dignitat i a la vida familiar. L'advocat d'ERC, Andreu Van den Eynde, recorda també que els presos són un col·lectiu vulnerable i afegeix que amb la situació actual d'estat d'alarma i confinament s'elimina qualsevol risc de fuga. Així mateix, també demana al TC que contempli altres mecanismes alternatius a la presó per limitar-lo. Finalment, el text emplaça el l'alt tribunal a protegir tots els drets de Junqueras i Romeva per no patir cap dany "irreparable".

