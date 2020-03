El sector de l'automoció qualifica el decret del govern espanyol de «desgavell»

El sector de l'automoció ha carregat fort contra el reial decret-llei 10/2020 aprovat ahir pel govern espanyol que regula el confinament total i els permisos retribuïts recuperables. El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) l'ha titllat d'"autèntic desgavell" i augura "un futur molt negre" pel sector.El CIAC -que aplega prop de dues-centes empreses del sector, entre elles Seat, Nissan, Simens i Ficosa- considera que la decisió de l'executiu genera indefensió. Segons el clúster, una part del sector va decidir seguir amb la seva activitat "aplicant totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries". Ara, aquestes empreses han d'aturar la seva activitat sense que se'ls hagi ofert cap alternativa: ni la via d'un ERTO per causa de força major, un ajornament del pagament de tributs ni cap canvi en la fiscalitat.Les empreses de l'automoció també critiquen que el govern hagi anunciat la mesura amb un simple marge de 24 hores. Reclamen que es posi el focus no en la recuperació de les hores treballades sinó en recuperar la demanda de productes. El CIAC recorda que el sector genera cada any a Catalunya més de 23.000 milions d’euros, una aportació al PIB de més del 10% i ocupa més de 143.000 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor