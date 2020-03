L'FMI encoratja els estats a utilitzar «l'espai fiscal disponible» per frenar la crisi econòmica

El director del departament europeu del Fons Monetari Internacional (FMI), Poul Thomsen, assegura que cada mes de suspensió de les activitats econòmiques considerades no essencials en els principals països europeus resta tres punts al PIB anual. És per això que demana una resposta "agressiva"i "proporcional"a la crisi econòmica."Si alguna vegada hi ha hagut un moment per utilitzar la salvaguarda i l'espai fiscal disponible, segurament sigui ara", afirmaEn un article, Thomsen apunta que els serveis considerats no essencials representen un terç de la producció i que el fet de mantenir-los tancats resta tres punts al PIB anual, sense tenir en compte altres "interrupcions" i "efectes col·laterals" en l'economia. Segons el director del departament europeu de l'FMI, una "profunda" recessió a Europa pel coronavirus és ja "inevitable".Per Thomsen, els sistemes de benestar europeus "facilitaran" l'assistència a empreses i llars, però la "tasca serà complexa". "Aquests sistemes no estan dissenyats per a demandes de la magnitud que estem confrontant ara", subratlla.En l'article, Thomsen titlla de "crítica" la decisió del Banc Central Europeu de millorar la liquiditat del sistema financer i bancari i valora positivament la intenció d'utilitzar el fons europeu de rescat per assegurar que els estats amb un "elevat deute públic" tinguin suficient espai fiscal com per respondre a la crisi provocada per la covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor