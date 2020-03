ÀUDIO ANÀLISI «Treballadors desorientats a l'espera del pic»

Amb el pic de la corba acabarà passant com amb els diaris esportius i els fitxatges: s'haurà anunciat tantes vegades que, quan passi, el govern espanyol sempre podrà dir que ho anticipava des de feia dies. Avui les xifres de víctimes han caigut després de tres dies de rècords, de manera que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha volgut indicar que, si no s'ha arribat al pic, poc hi deu faltar . Qui no ha pogut comparèixer avui ha estat Fernando Simón, màxim responsable tècnic de la lluita contra el coronavirus, afectat ara per la malaltia . No seria la millor de les metàfores, en aquest context.Mentre arriba el pic, els treballadors del país s'han llevat aquest dilluns desorientats. És probable que molts d'ells, especialment si matinen, anessin a dormir sense conèixer els detalls del decret de serveis essencials publicat passats dos quarts de dotze de la nit de diumenge . Una manera pèssima de gestionar la derivada laboral d'una crisi que ja afecta tot el sistema i de la qual costarà recuperar-se'n, sobretot si el govern espanyol fomenta la incertesa. Una incertesa, per cert, que no es pot destriar de les pugnes entre el PSOE i Podem per les receptes que hauran de treure el país del sot.A Catalunya, mentrestant, el Govern agafa la bandera social després d'una legislatura en què el procés, les batalles internes i l'arrencada del diàleg amb l'Estat ho havien deixat tot en segon terme. Ara la prioritat és mitigar els efectes de la crisi en l'economia amb un "confinament tributari" i evitar la massificació de les unitats de cures intensives (UCI), el 84% de les quals ja estan ocupades amb pacients de coronavirus . Més li val al sistema sanitari que, per una vegada, Salvador Illa tingui raó i el pic ja hagi arribat.

