Com podem afrontar la por per culpa del confinament i la situació global? Salut ens ho explica

La por ens fa prudents i impedeix que abaixem la guàrdia, però no ens hem de deixar endur per ella ✅



🗣️ Mariona Vilaclara, psicòloga del SEM 🚑, ens detalla què podem fer per a gestionar-la #JoActuo pic.twitter.com/Q1Qu2yli4y — Salut (@salutcat) March 30, 2020

La por ens fa prudents i impedeix que abaixem la guàrdia, però no ens hem de deixar endur per ella. Per aquest motiu, Salut ens explica com podem afrontar la por per culpa del confinament i la situació de crisi global causada pel coronavirus. La psicòloga del SEM Mariona Vilaclara detalla què podem fer per gestionar-la.Primer de tot, Vilaclara recomana preguntar-se un mateix si està irritable, accelerat o massa nerviós; adonar-se'n si costa pensar clar. A posteriori senyala que cal aturar-se i respirar; i tot seguit, beure un got d'aigua o deixar anar un bon sospir. La psicòloga remarca que és essencial "connectar".Parar atenció al propi cos, movent-se, estirant-se, caminar. Llavors, repassar mentalment tot allò que sí que estàs fent per afrontar la crisi i la por i centrar-se únicament en tot allò que sí que pots controlar, en tot allò que depengui d'un mateix. Vilaclara recalca la importància de parlar-se i enviar-se missatges mentals com ara "no deixaré que la por em venci" o "la por la puc gestionar".Finalment, la psicòloga explica que resulta clau centrar-se exclusivament en l'"ara i aquí", sense ofuscar-se en un futur "que no està passant". Vilaclara recorda que "estem tots junts en això" i "que som un equip".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor