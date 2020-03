L'hospital de campanya de València estarà preparat entre l'11 i el 12 d'abril

L'hospital de campanya que s'està habilitant a les proximitats de l'Hospital de la Fe de València, per augmentar la capacitat d'atenció als pacients de la Covid-19, començarà a partir d'aquest dimarts a rebre el material necessari perquè estigui construït entre el dia 11 o 12 d'abril.Així ho ha manifestat la consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, durant la compareixença diària per informar de l'evolució de la malaltia al País Valencià. La responsable de sanitat del govern autonòmic ha detallat la "cronologia" de les obres: "En el cas de València, a partir de demà aniran arribant els camions per poder portar el material i el muntatge de les botigues es durà a terme el dimecres, dia 1 d'abril, per la qual cosa estarà conclòs l'11 o 12"d'aquest mes.Pel que fa a les instal·lacions que s'estan condicionant al voltant dels hospitals generals d'Alacant i Castelló, la consellera ha informat que en els dos casos s'està acabant la solera de les parcel·les i es començarà a plantar les tendes sanitàries el 3 d'abril, de manera que "probablement estaran construïts entre el 13 i el 15 d'abril".