La UE allibera 37.000 milions d'euros per fer front al coronavirus

El Consell de la Unió Europea ha donat llum verda aquest dilluns per alliberar 37.000 milions d'euros del pressupost comunitari per a inversions contra el coronavirus, tal com havia proposat la Comissió i havia aprovat l'Eurocambra.Així doncs, ara els estats membres tenen accés a 37.000 milions d'euros procedents dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i donar suport a pimes i treballadors durant la pandèmia del Covid-19. Un fons econòmic que permetrà als estats tenir més flexibilitat per redirigir els recursos entre els programes dels fons de cohesió per destinar-los a allò que sigui més necessari.Del total, uns 8.000 milions provenen del prefinançament de fons estructurals no gastats el 2019, amb la qual cosa els estats no els hauran de tornar al pressupost comunitari, mentre que 29.000 milions són de partides que haurien d'haver estat assignades aquest any. A més de desastres naturals, el fons de solidaritat de la Unió Europea també inclourà emergències públiques sanitàries a partir d'ara.Justament aquest migdia, la Comissió Europea ha sortit per "animar" a tots els països membres a proporcionar "assistència mèdica" mútua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor