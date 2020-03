La Comissió Europea assegura que la seva «màxima prioritat» és donar més ajuda a Espanya i Itàlia

Brussel·les assegura que, ara mateix, la seva "màxima prioritat" és donar més ajuda a Espanya i Itàlia per la crisi del coronavirus. En aquest sentit, la Comissió Europea "anima" a tots els països a proporcionar "assistència mèdica" mútua.L'executiu europeu ha afirmat aquest dilluns que està fent "tot el que pot" per donar suport a aquests dos estats i incita a tots els països membres a donar un cop de mà per pal·liar les conseqüències sanitàries provocades pel Covid-19. Per això, la CE ha celebrat la iniciativa d'Alemanya per oferir-se a acollir pacients de França i Itàlia on els hospitals estan saturats. "Veiem molta solidaritat", ha assegurat un portaveu de la CE.Malgrat tot, Alemanya i Holanda estan rebent moltes crítiques per la seva negativa a emetre deute de manera conjunta a l'Eurozona i facilitar el finançament de les mesures de xoc contra la crisi del coronavirus. Aquestes veus titllen aquests països d'insolidaris per aquesta qüestió.

