Salvador Illa: «Si no hi hem arribat, estem molt a prop del pic de la corba»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que si Espanya "no està al pic de contagis, hi està molt a prop", i ha dit que les dades -que s'han d'agafar amb cura- indiquen que l'Estat està entrant en una fase "d'estabilització i principi d'alentiment" de la corba de contagis. Segons ha detallat el ministre, avui l'increment de casos ha estat del 8%, un percentatge que confirma la reducció en l'increment de contagis que s'ha vist en els últims dies. "Això no vol dir que no tinguem pressió sobre el sistema hospitalari i les UCI", ha remarcat. Preguntat pel trasllat de pacients entre territoris, Illa ha dit que de moment no n'hi ha hagut però és una opció que no es descarta.



El ministre també ha ressaltat "l'esforç" del govern espanyol en matèria de subministraments. Ha explicat que avui arribarà el primer avió amb subministraments comprats per la Moncloa a la Xina. Entre aquests producte hi haurà tests de deteció del virus i un milió i mig de mascaretes. Illa ha volgut agrair la col·laboració del govern xinès en el proveïment d'aquests productes però ha insistit que el propi govern en farà una prova dels tests per veure si compleixen els requisits.

La setmana passada, 8.000 tests van ser retornats perquè no funcionaven bé i en total es va haver de substituir una partida de 640.000 tests. "Espanya està entre els països que més tests fa, entre 15.000 i 20.000 per dia", ha dit Illa. Quan es distribueixi es farà pública la quantitat total i la que correspon a cada territori. "Anirem el més ràpid possible, però abans comprovarem que reuneixen els requisits", ha afegit.El govern espanyol transferirà 1.000 milions d'euros del Fons de Contingència dels Pressupostos Generals de l'Estat a les comunitats autònomes perquè puguin afrontar les despeses generades per la lluita contra el coronavirus. Illa ha recordat que aquesta dotació se suma a la d'uns altres 1.000 milions aprovada el 12 de març. Segons el ministre, aquesta dotació ha de servir per afrontar els esforços que es fan en matèria econòmica per "poder lluitar eficaçment contra el virus".El responsable de Sanitat ha dit que no hi ha un enfrontament entre "salut i economia". "Perquè hi hagi economia hi ha d'haver salut", ha dit Illa, i ha afegit que perquè hi hagi salut "cal derrotar el virus". I és per això que s'ha decretat el confinament total des d'aquest dilluns. Preguntat per l'activació de metges vinguts d'altres països com ara Cuba, el ministre ha dit que de moment no s'han sol·licitat tot i admetre que, si cal, es demanaran.

Reducció "sensible" de la mobilitat

Per valorar el confinament total, el ministre Fernando Grande Marlaska ha dit que s'està reduint de manera "sensible" la mobilitat en les entrades a les grans ciutats, i així ho indiquen les dades de la direcció general de trànsit i els diversos controls de la policia. Marlaska ha volgut ressaltar que l'objectiu del confinament total és "reduir la mobilitat" encara més. "Els espanyols hem fet un esforç important durant dues setmanes i hem aconseguit que els contagis disminueixin", ha dit Marlaska. Tot i així, ara cal un "esforç suplementari" perquè no es col·lapsi el sistema sanitari.El ministre ha dit que el confinament total serveix per lluitar contra el coronavirus de "manera conjunta". "Els permisos laborals retribuïbles impliquen solidaritat de tothom. Tots ens comprometem a implementar aquesta mesura per reduir la pressió del sistema sanitari", ha dit. L'objectiu, reduir la mobilitat més de 85%."El decret llei ha entrat en vigor "avui", sense cap moratòria", ha volgut remarcar Marlaska. Tot i que ha admès que durant el dia d'avui, en aquells àmbits en què sigui impossible aturar l'activitat de cop, els treballadors imprescindibles podran treballar per aturar l'activitat a partir de demà. Per tot plegat, les forces i cossos de seguretat vetllaran perquè les restriccions es compleixin i s'asseguri la cadena de proveïment. "No hi haurà cap problema de proveïment", ha volgut deixar clar el ministre.Espanya ha registrat aquest dilluns un lleuger descens pel que fa al nombre de morts per coronavirus: 812 en les últimes 24 hores. Això situa la xifra en els 7.340 des que va començar la crisi del Covid-19. Pel que fa al nombre de contagis, continua augmentant i ja n'hi ha 85.195 arreu de l'Estat. 5.231 persones estan ingressades a l'UCI i ja hi ha 16.780 persones que han superat la malaltia.Com des de l'inici de la crisi, la Comunitat de Madrid és la zona més afectada per l'epidèmia amb 24.090 contagis, 3.392 morts i 1.460 persones a l'UCI. Catalunya és el segon territori més afectat, amb 16.157 casos, 1.410 morts i 1.510 persones a l'UCI. El País Basc, les dues Castelles i Andalusia són els altres territoris on el coronavirus està tenint més impacte.L'encarregada d'analitzar les dades en la roda de premsa diària que fan els membres del comitè de gestió tècnica del coronavirus ha estat María José Sierra, doctora del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Fernando Simón es troba aïllat després d'haver donat positiu per coronavirus.Sierra ha explicat que en aquests últims dies, des del 25 de març, s'ha vist un canvi de tendència en l'increment mitjà de nous casos. Des que es va decretar en confinament, entre el 15 i el 25 de març, l'augment era del 20% i des del 25 l'augment mitjà és del 12%. Sierra, però, ha demanat "molta cautela" a l'hora d'interpretar les dades, però ha admès que és el que esperaven després d'haver dictat les primeres mesures de distanciament social.La màxima preocupació se situa ara en les UCI, que es troben sota molta pressió. Sierra ha explicat que des que una persona s'infecta fins que pot arribar a la UCI poden passar entre dues i tres setmanes, i a la UCI un pacient s'hi està unes dues setmanes. És per això que en les properes setmanes s'incrementarà la pressió de les UCI i per això, ha dit Sierra, seran importants les noves mesures de confiament total. "Rebaixar la tensió a les UCI serà important també a l'hora de plantejar les mesures de desescalada del confinament", ha reblat la doctora.Sierra ha explicat que el ministeri està en contacte amb les comunitats autònomes i ha aplaudit l'esforç dels hospitals per augmentar el nombre de llits a les UCI. Tot i així, ha lamentat que hi ha territoris on l'augment de casos ha estat "ràpid" i requereixen més llits. Madrid i Catalunya, ha dit, són al límit de la seva capacitat o hi estan arribant. "El punt clau ara són les UCI", ha dit la doctora.Ha explicat que aquests últims dies s'està procedint al trasllat de material i s'estan valorant les "necessitats" i com respondre-hi. En aquest sentit, s'està valorant un possible trasllat de pacients que, arribat el cas, "s'intentarà articular".

