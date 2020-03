La plantilla del Barça accepta rebaixar-se el sou un 70% i carrega contra la directiva

Els jugadors del primer equip de futbol del FC Barcelona han acceptat una rebaixa del 70% del seu sou mentre duri la crisi del coronavirus, i han carregat contra la directiva, afirmant que se sorprenen "dins del club hi hagués que pretengués posar-nos sota la lupa i intentés sumar-nos pressió per fer una cosa que nosaltres sempre vam tenir clar que faríem".En un comunicat que han publicat a les xarxes Leo Messi i els altres capitans Sergi Busquets, Sergi Roberto, a més de Marc André Ter Stegen, la plantilla apunta també que si l'acord per a la rebaixa del sou "s'ha demorat" és perquè "simplement estàvem buscant una fórmula per ajudar el club i també els treballadors en aquests moments difícils".També afirmen que, a més d'aquesta rebaixa del 70% "durant l'estat d'alarma", els jugadors faran altres aportacions "perquè els empleats del club puguin cobrar el 100% del seu sou mentre duri aquesta situació".

