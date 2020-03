El Govern exigeix a Sánchez un «confinament tributari» per mitigar els efectes de la crisi

"Confinament tributari". Aquesta és l'exigència que ha fet aquest dilluns el Govern al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per tal de "mitigar" els efectes de la crisi econòmica derivada de l'impacte del coronavirus. Aquest "confinament tributari" es basa en les mesures que va desplegar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, en les trobades telemàtiques que ha mantingut amb Sánchez en les últimes setmanes amb la resta de líders autonòmics. Entre aquestes mesures, a banda de la recuperació de competències de salut, hi ha la de no pagar els impostos -IVA, IRPF i Societats-, pensant en aquelles persones que s'han vist afectades per la crisi sanitària.El que preocupa ara l'executiu, ha dit Budó, són les conseqüències econòmiques del coronavirus, que ara -segons ella-, només s'estan pagant a través de les empreses i els treballadors. "Cal garantir la supervivència del teixit productiu. No serveix de res evitar acomiadaments avui si no es garanteix la viabilitat de les empreses", ha indicat la consellera, que ha insistit en les demandes que ha fet Torra en els últims dies. Es tracta d'una renda universal, de la suspensió del pagament d'impostos i lloguers i de deixar sense vigor els sostres de dèficit i despesa. "Són mesures que s'estan aplicant en molts estats, com França, Itàlia o Alemanya", ha indicat.La consellera ha posat com a exemple, també, la suspensió del pagament de les hipoteques a Portugal per a persones afectades per la crisi, o bé les ajudes als autònoms al Regne Unit. "El confinamen tributari és essencial per mitigar l'impacte social d'aquesta pandèmia", ha apuntat la dirigent independentista, que s'ha mostrat molt crítica amb la manera com s'ha posat en marxa el confinament total, que no es va decretar fins ahir a les 23.35 a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) "Hem de lamentar, un cop més, la manera de gestionar la crisi per part del govern espanyol. Fins poc abans de mitjanit no vam tenir el decret publicat. Això va generar malestar en milers de treballadors", ha assenyalat Budó. "No entenem com es poden fer les coses així, tenint en compte que les mesures es van anunciar dissabte. En aquesta situació, considerem important facilitar la feina a les empreses industrials que han de seguir operant en serveis essencials, formen part de la cadena de subministrament i les que han adaptat la seva producció a combatre l'emergència", ha ressaltat la consellera de la Presidència. A través de la conselleria d'Empresa es farà un formulari per tal que aquestes companyies notifiquin la seva activitat davant les autoritats.

