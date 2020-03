VÍDEO «Anem d'excursió» des de finestres i balcons

Els balcons de Ripoll es van omplir aquest dissabte al migdia de nens i nenes per ballar la cançó Anem d'excursió. Es tracta d'un tema del grup local Pop per Xics que dues mestres de l'Escola Joan Maragall de Ripoll van fer servir per animar els petits de la casa a sortir als seus balcons coincidint amb l'inici de la tercera setmana de confinament. A la iniciativa s'hi han afegit altres poblacions de la comarca, com Campdevànol o Ribes de Freser.Durant la setmana, els mestres han anat donant pautes per tal d'aprendre's la coreografia. Una de les impulsores, la Jèssica Ramírez, explica que la iniciativa també permet arribar a la mainada de manera alegre i recordar activitats que es podrien fer a l'escola. La mestra recorda que no tots els nens i nenes de la localitat tenen un ordinador o una tauleta electrònica per distreure's. "És una forma bonica d'implicar tot l'alumnat", explica Ramírez.La mestra explica que van triar la cançó perquè parla d'anar d'excursió i de "la il·lusió que això fa als infants i joves" de l'escola. Ramírez assenyala que aquesta situació de confinament que s'està vivint actualment és "sorprenent" per a molts d'aquests nens i nenes i cal fer activitats que guardin relació amb el que s'ensenya quan es va a l'escola. "Sortir al balcó, cantar, ballar i veure a altres nens fer el mateix és semblant a anar d'excursió", concreta.A més, la Jéssica explica que es tracta d'un tema alegre, optimista, fresc i que enganxa tant a petits com a grans. "També ens agrada que perquè alguns integrants del grup són de Ripoll i ens agrada fer poble i comarca", concreta. A més de la mainada, els pares també han estat protagonistes de la ballada i molts d'ells s'han apuntat al costat dels seus fills a sortir al balcó., la cançó, que es pot trobar a Youtube:

