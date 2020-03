La Cambra dona suport al confinament total i demana un pla de sortida amb garanties

La Cambra de Barcelona ha valorat avui positivament el confinament total anunciat pel govern espanyol , tot i considerar que s'havia d'haver adoptat fa més de dues setmanes. L'entitat reclama un pla amb garanties per preparar la sortida del confinament. Reclama en aquest sentit que els equips de protecció individual (EPIS) arribin a tot arreu i universalitzar els tests de detecció de la Covid-19 a tota la població.L'entitat cameral ha reiterat que les ajudes directes a les empreses continuen sent insuficients i ha insistit en diferir totes les obligacions fiscals i pagaments a les administracions públiques sense interessos ni recàrrecs durant tres mesos prorrogables. La Cambra reclama un seguit de emsures, com condonar les quotes a la Seguretat Social de tots els autònoms durant tres mesos prorrogables. Segons la Cambra, el cost per al sector públic seria d'uns 2.600 milions d'euros.Altres mesures reclamades per la Cambra de Comerç són:- Exonerar a les empreses petites i mitjanes del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors durant tres mesos prorrogables, amb la condició de conservar els llocs de treball. El cost per al sector públic seria com a màxim de 15.000 milions.- Diferir el pagament durant tres mesos prorrogables (el deute acumulat es prorratejaria els 24 mesos següents, sense interessos) de lloguers per part d'empreses i particulars en situació vulnerable, pagament dels subministraments de llum, telèfon i gas, i préstecs i hipoteques en vigor.- Pagament immediat de les administracions públiques de les factures pendents, el que suposaria una injecció de liquiditat a l'economia de 14.000 milions d'euros.Pel que fa a la concessió de crèdits amb avals públics, la Cambra demana establir mecanismes de concessió que siguin àgils i transparents, i que el govern espanyol i les autoritats monetàries estableixin pautes d'obligat compliment al sector bancari per assegurar que les línies de finançament establertes arribin a totes les empreses que ho necessiten.La Cambra reclama així mateix que el Banc d'Espanya tingui un paper actiu en la seva vigilància per assegurar que els crèdits arribin amb agilitat a qui ho necessita i no amb una visió restrictiva.

