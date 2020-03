Els municipis de la conca d'Òdena lamenten la falta de material de protecció per fer front al coronavirus

Els municipis confinats pel brot de coronavirus a la conca d'Òdena rebran una partida de "material de protecció" per part de la Diputació de Barcelona que inclourà una remesa de "pocs" tests ràpids que es destinaran al personal d'emergències de la zona.L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha exigit aquest dilluns que s'enviï tot el material de seguretat que s'ha reclamat al departament de Treball, Afers Socials i Famílies per protegir el personal i els usuaris de les cinc residències d'avis que hi ha a la Conca d'Òdena. Castells ha lamentat que tot aquest material, especialment, guants, mascaretes, bates i ulleres, no hagi arribat i que encara no hagin rebut "cap resposta" per part del departament. "És material totalment necessari per garantir que els treballadors puguin fer la seva feina", ha subratllat.Castells, ha agraït l'enviament però continua exigint que arribi més material de protecció per unes poblacions que es troben en unes "circumstàncies extraordinàries" amb un índex de mortalitat "elevadíssim". L'alcalde d'Igualada continua reclamant que l'"única" manera de resoldre aquest episodi "tan greu" és dur a terme una cartografia de la situació fent tests ràpids de detecció de coronavirus al conjunt de la població "confinada dins del confinament" -un total de 70.000 persones-.Per altra banda, en la roda de premsa d'aquest migdia, Castells, acompanyat de la resta d'alcaldes de la conca d'Òdena, ha insistit en el fet que s'"acceleri" la publicació del reial decret del BOE per respectar els drets laborals dels ciutadans i també més "ambició" en la presa de mesures d'àmbit econòmic per salvar el "teixit productiu" del territori.Per altra banda, l'alcalde també ha anunciat que la promotora igualadina municipal d'habitatges de protecció oficial (PIHMA) ha decretat l'aturament del cobrament dels lloguers durant els mesos d'abril, maig i juny; i que no hauran d'abonar els rebuts fins al mes de juliol.

