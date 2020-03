El Sismògraf d'Olot s'ajorna pel coronavirus i es reinventarà a la tardor

Un dels espectacles del Sismògraf 2019. Foto: Martí Albesa

Les circumstàncies actuals marcades per la pandèmia de la Covid-19 han obligat a redefinir l’edició del Sismògraf 2020 que no podrà celebrar-se del 23 al 26 d’abril com estava previst . El replantejament s’ha fet des del lema “Res no es crea ni es destrueix. Tot e(n)s transforma” per a donar una nova perspectiva a tot el que formava part del festival d’enguany. El resultat és la celebració d’una jornada Pro de forma telemàtica i la celebració de diferents actuacions durant la tardor del 2020, a més de l’obertura d’una línia de treball dedicada a donar suport al sector de la dansa.Durant la tardor el Sismògraf es reinventarà i prendrà una nova forma. Es reprogramaran el màxim d'espectacles que haurien d'haver tingut lloc aquest abril en forma de Rèpliques (que són aquells espectacles que passen fora dels dies del festival) i Piroclasts (espectacles que se celebraran en espais fora d’Olot).Pel que fa l’apartat destinat als professionals es manté la data i el contingut de la jornada ja prevista pel dia 24 d’abril però es retransmetrà a través de la xarxa i quedarà disponible per qui la vulgui consultar posteriorment. Aquestes activitats professionals constaran de la jornada "Emergència climàtica i cultura", la presentació de projectes a la cambra magmàtica, els speed meetings amb les companyies que havien de participar al festival i una festa de comiat per xarxes socials.El Sismògraf, com a festival estratègic de dansa de Catalunya, ja ha començat a treballar juntament amb Catalan Arts per iniciar línies d’ajut al sector de la dansa, una feina que s'està duent a terme colze a colze amb les companyies. La primera fase està consistint en contactar amb totes elles per conèixer quines són les seves necessitats i peticions i, a partir d’aquí, analitzar-les, establir unes estratègies i trobar en cada cas quina és la millor manera d’ajudar-les. Aquestes converses ja han tingut lloc amb moltes companyies, les quals han manifestat el seu agraïment.S'està treballant enèrgicament per fer possible que es puguin reprogramar el màxim d’actuacions previstes dins el Sismògraf 2020 en tres possibles escenaris: com a Rèplica, com a Piroclast (durant la tardor del 2020) o bé dins la temporada estable d’arts escèniques d’Olot Cultura del 2021.A més, dins de la jornada per a professionals, s’hi ha afegit un apartat de speed meetings virtuals perquè els programadors que ho vulguin puguin tenir converses amb les companyies per tal de substituir el contacte directe que durant els dies del festival tenien artistes i programadors.Per l’edició del 2020 el Sismògraf s’havia proposat fer una Erupció basada en la responsabilitat, tan ecològica com social, sota el paraigües dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquesta responsabilitat abastava tan l’organització del festival (treballadors/es, contractació, empreses col·laboradores...) com la mateixa mirada artística sobre la produccions i la programació expandida que es presentaven.Les circumstàncies actuals han obligat a replantejar el festival i han empès la direcció a fer-ho, encara amb més èmfasi, des del punt de vista de la responsabilitat: amb les persones, amb els treballadors, amb les mesures que es poden adoptar per ajudar o per tan sols no perjudicar, i també amb els materials que deixarem enrere i als quals donarem nova vida. Per exemple, és el cas dels programes, que es donaran a Integra, una associació d'Olot que treballa amb persones amb discapacitat, per a que puguin donar-li un ús en els seus equipaments.La directora artística del festival Tena Busquets afirma: “D’alguna manera, hem arribat aquí amb més preguntes que respostes. Aquest confinament haurà estat molt dur pel nostre sector, el de les arts en viu, que tot i ser redundant, voldria recalcar que han de tenir lloc en viu, perquè el pols del contacte entre creadors i audiències és el que fa que existeixin. Si no, són altres coses. Però la tecnologia ens haurà ajudat a veure que podem trobar-nos molt més sense necessitat de desplaçar-nos, ens haurà ajudat a desenvolupar maneres de compartir informació i assumir-la amb calma, i ens ajudarà també a trobar noves maneres d’explicar propostes artístiques”.I afegeix: “De la mateixa manera que els científics estan fent treball de laboratori per a trobar una vacuna, nosaltres podem fer el mateix: trobar noves maneres de fer un festival, trobar noves maneres de posar en relació creadors i creadores, professionals i públics/ciutadans i ciutadanes.”

