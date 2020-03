SOS Racisme reclama investigar els «abusos» policials durant l'estat d'alarma

SOS Racisme reclama a les administracions que investiguin els "abusos" policials que segons asseguren s'estan produint en el context d'estat d'alarma. "Que s’activin mecanismes interns d’avaluació i control de la feina policial i s’investiguin els abusos per frenar la impunitat policial, demanen a través d'un comunicat.El col·lectiu també reivindica que la seguretat ciutadana "deixi de ser concebuda com un bé exclusiu per a persones blanques, espanyoles i de classe mitjana".SOS Racisme fa una crida a evitar les identificacions per perfil ètnic, aquelles en què l'únic motiu és el color de pell de la persona identificada. Es tracta d'un fenomen estructural i que el col·lectiu ja ha denunciat reiteradament a través de la campanya Pareu de parar-me Ara, asseguren que el context d'estat d'alarma "dispara" les vulneracions de drets. "Les poblacions més susceptibles de ser identificades són migrants i racialitzades no-blanques", afirmen.SOS Racisme també reivindica la importància dels testimonis per poder documentar qualsevol abús de poder que tingui lloc a la via pública durant el confinament. "Quan no hi ha mirades al voltant, una identificació per perfil racial té moltes més possibilitats de convertir-se en una agressió o abús", argumenten.

