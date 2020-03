La Xina envia material sanitari a les Terres de l'Ebre en agraïment a una professional de l'hospital

Les donacions arriben de l'organisme CSFF i 58 particulars xinesos. Foto: CGT

L'organisme CSFF (China International New Media Short Film Festival) de l’Administració Nacional de Radio i Televisió del Govern Popular Xinés i 58 donants particulars xinesos més han enviat material de protecció sanitari a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (HTVC) i a Terres de l'Ebre, en agraïment a l'ajuda que va proporcionar una professional de l'HTVC i de la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) a Terres de l’Ebre, qui fa dos mesos va assessorar tècnicament i va fer arribar donacions de material a diversos hospitals de primera línia de les províncies de Wuhan i Shenzen.Segons informa la CGT de les Terres de l'Ebre en una nota de premsa, es preveu que l'arribada de material sigui imminent, ja que ja s'ha procedit a l'enviament en avió des de Xina i s'ha centralitzat l'entrega l'Hospital Verge de la Cinta des d'on es posarà a disposició de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre.L'enviament del material arribarà etiquetat amb missatges encoratjadors com ara: "Cuideu-vos uns dels altres. Una marea unida davant les dificultats" o "Manteniu-vos forts! Tots estem amb vosaltres!".La donació anirà destinada principalment als professionals i personal sanitari de l'Hospital Verge de la Cinta i del personal sanitari de les Terres de l'Ebre. Tot i que també s'ha procedit a l'enviament d'altres partides a l'hospital d'Igualada, en la regió on es concentra el principal focus a Catalunya, així com a personal mèdic de Saragossa i a personal dels cossos de seguretat de Catalunya.A banda d'aquesta donació, la CGT de Catalunya s'ha sumat a la iniciativa i ha adquirit unes 10.000 mascaretes per fer arribar als sanitaris de tota Catalunya, per un import de 16.000 euros, aportats des de les diverses seccions, entre les quals la CGT Terres de l'Ebre hi ha aportat 1.000€ per a la compra de mes material. El sindicat prepara, a més, una segona comanda de mascaretes.

