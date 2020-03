Prats de Lluçanès proposa apadrinar persones que viuen soles i «alleugerir» el confinament

La Borsa Solidària de Prats de Lluçanès promou una iniciativa perquè el voluntariat apadrini persones que viuen soles perquè el dia a dia durant l'episodi de confinament se'ls faci "menys feixuc".En un comunicat, el consistori de Prats de Lluçanès explica que mitjançant videotrucades o trucades telefòniques les persones podran compartir experiències i vivències per continuar enfortint la seva xarxa social. Segons l'alcalde, Jordi Bruch, la iniciativa no vol substituir la tasca que ja es fa des de l'Àrea Bàsica de Salut Lluçanès i Serveis Socials, "sinó que la complementa".Les persones voluntàries de la Borsa Solidària de Prats ja han repartit mascaretes per tot el municipi a les persones que ho han sol·licitat, ha recollit 600 tovalloles per centres hospitalaris i residencials o s'han sumat al grup de cosidores del poble que elaboren mascaretes de roba per la ciutadania i bates de plàstic pel personal sanitari.Per formar part del grup de voluntaris cal escriure al grup de missatgeria municipal (661545638) i ser conscient de les mesures de seguretat com mantenir les distàncies mínimes de seguretat, portar guants i renovar les mascaretes regularment.

