Detinguda una noia del Pallars per saltar-se el confinament i agredir els Mossos

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir diumenge una noia de 22 anys, veïna d’Esterri d’Àneu, per agredir els agents. Segons ha informat la policia catalana, els fets van tenir lloc al voltant de les 12:30h quan la detinguda i una persona més es trobaven en un prat proper al riu Noguera Pallaresa. Quan els Mossos s’hi van apropar per sancionar-los per incomplir el confinament, la noia es va negar a identificar-se i els va agredir, segons la versió policial.Per aquest motiu, segons han informat a, els Mossos d’Esquadra van detenir la dona per atemptat als agents de l’autoritat i desobediència. A la persona que l’acompanyava se li va aixecar una acta per incomplir el confinament. Es tracta, segons la policia catalana, de la primera detenció que es produeix al Pallars i a l’Alt Pirineu i Aran per saltar-se el confinament.La detinguda, que ja va ser posada en llibertat ahir a la tarda després de declarar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sort, s’ha posat en contacte amb aquest diari, on ha declarat que va actuar “en defensa pròpia” després d’un “forcejament” amb els agents, a qui acusa d’“estirar-li els cabells”.La noia explica que estava passejant el seu gos amb la seva parella a cinc minuts de casa i que la van reduir per la força perquè es va negar a identificar-se. La jove assegura també que va patir un atac d’ansietat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor