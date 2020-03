Espanya suma 812 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i eleva la xifra total a 7.340

Espanya ha registrat aquest dilluns un lleuger descens pel que fa al nombre de morts per coronavirus: 812 en les últimes 24 hores. Això situa la xifra en els 7.340 des que va començar la crisi del Covid-19. Pel que fa al nombre de contagis, continua augmentant i ja n'hi ha 85.195 arreu de l'Estat. 5.231 persones estan ingressades a l'UCI i ja hi ha 16.780 persones que han superat la malaltia.



Com des de l'inici de la crisi, la Comunitat de Madrid és la zona més afectada per l'epidèmia amb 24.090 contagis, 3.392 morts i 1.460 persones a l'UCI. Catalunya és el segon territori més afectat, amb 16.157 casos, 1.410 morts i 1.510 persones a l'UCI. El País Basc, les dues Castelles i Andalusia són els altres territoris on el coronavirus està tenint més impacte.

L'encarregada d'analitzar les dades en la roda de premsa diària que fan els membres del comitè de gestió tècnica del coronavirus ha estat María José Sierra, doctora del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Fernando Simón es troba aïllat després d'haver donat positiu per coronavirus.Sierra ha explicat que en aquests últims dies, des del 25 de març, s'ha vist un canvi de tendència en l'increment mitjà de nous casos. Des que es va decretar en confinament, entre el 15 i el 25 de març, l'augment era del 20% i des del 25 l'augment mitjà és del 12%. Sierra, però, ha demanat "molta cautela" a l'hora d'interpretar les dades, però ha admès que és el que esperaven després d'haver dictat les primeres mesures de distanciament social.La màxima preocupació se situa ara en les UCI, que es troben sota molta pressió. Sierra ha explicat que des que una persona s'infecta fins que pot arribar a la UCI poden passar entre dues i tres setmanes, i a la UCI un pacient s'hi està unes dues setmanes. És per això que en les properes setmanes s'incrementarà la pressió de les UCI i per això, ha dit Sierra, seran importants les noves mesures de confiament total. "Rebaixar la tensió a les UCI serà important també a l'hora de plantejar les mesures de desescalada del confinament", ha reblat la doctora.Sierra ha explicat que el ministeri està en contacte amb les comunitats autònomes i ha aplaudit l'esforç dels hospitals per augmentar el nombre de llits a les UCI. Tot i així, ha lamentat que hi ha territoris on l'augment de casos ha estat "ràpid" i requereixen més llits. Madrid i Catalunya, ha dit, són al límit de la seva capacitat o hi estan arribant. "El punt clau ara són les UCI", ha dit la doctora.Ha explicat que aquests últims dies s'està procedint al trasllat de material i s'estan valorant les "necessitats" i com respondre-hi. En aquest sentit, s'està valorant un possible trasllat de pacients que, arribat el cas, "s'intentarà articular".Sierra ha explicat que hi ha prop de 12.300 sanitaris infectats per coronavirus. "És un número alt", ha admès la doctora, però ha remarcat que la majoria dels casos, prop d'un 90-95%, es recupera a casa i "en general" presenten una evolució "molt bona". En aquest sentit, ha volgut agrair la tasca del personal sanitari, que combat la pandèmia des de primera línia.Pel que fa a les mascaretes, Sierra ha dit que "caminant pel carrer" no hi ha risc de contagiar la malaltia. El problema és si s'està en contacte amb algú que està infectat.Miguel Ángel Villarroya, cap de l'estat major de la defensa, ha explicat que aquesta tarda està previst que arribi a la base militar de Torrejón de Ardoz un avió des de Xangai amb material sanitari procedent de la Xina. Entre més, arribaran 1.000.000 de tests i altres equips de protecció i mascaretes.El militar ha dit que les unitats militars han desinfectat més de 1.300 residències. Davant les dades presentades, Villarroya ha dit que "sembla que les turbulències són menors però queda la complicada fase de l'aproximació i l'aterratge". Pel que fa als hospital de campanya, Villarroya ha dit que estan gestionats per les comunitats autònomes i l'exèrcit només hi fa tasques de suport i instal·lació.La secretària general de Transports, María José Rallo, ha explicat que la mobilitat aquests dies a Espanya està sota mínims. En el cas del cap de setmana, les xifres són molt baixes, fins i tot més que el cap de setmana anterior. En aquest sentit, el ministeri de Transports dictarà una ordre aquest dilluns perquè totes les administracions "ajustin" l'oferta de serveis de transport de cap de setmana d'acord a la reducció de la demanda. Rallo ha dit que som en un "moment molt esperançador" i ha demanat reduir encara més la mobilitat, sobretot pel que fa a sortir al carrer.Rallo ha dit que el transport i l'activitat portuàries estan incloses en la llista d'activitats imprescindibles que s'han de continuar duent a terme durant el confinament total que s'aplica des d'aquest dilluns.

Laboratoris d'ADN i camions d'aigua



Per la seva banda, la policia espanyola ha explicat que s'ha posat a disposició del Ministeri de Sanitat els laboratoris d'ADN del cos i els camions d'aigua es podran utilitzar també tasques de desinfecció. També s'ha habilitat els espais de l'escola de policia per rebre-hi pcients poc greus de coronavirus i un total de 250 llits que serviran per descongestionar l'hospital d'Àvila. En les últimes 24 hores, la policia ha detingut 63 persones i ha fet 4.810 sancions.



Presó per saltar-se el confinament



José Manuel Santiago, cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, ha explicat que la benemèrita es centrarà durant aquesta setmana en garantir el compliment del confinament total decretat pel govern espanyol. En aquest sentit, ha explicat el cas d'una senyora de la Corunya que va ser enviada a la presó el 27 de març per saltar-se reiteradament les restriccions de l'estat d'alarma. En les últimes 24 hores, s'han identificat 62.056 persones i 2.100 vehicles. S'han fet 4.600 denuncies i 21 detencions per resistència i desobediència.

