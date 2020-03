Òmnium impulsa una «marató de país» per recaptar fons contra el coronavirus

Òmnium Cultural ha engegat aquest dilluns l'Esprint Solidari, una "gran marató de país" que pretén esdevenir el front comú de la societat civil per recollir recursos que ajudin a combatre el coronavirus i a pal·liar els efectes de la greu crisi sanitària, social i econòmica que l'acompanya.Aquesta marató vol recaptar fons de manera solidària per donar suport a quatre projectes concrets: la campanya Resposta Coronavirus!, dels equips d'investigació i assistència de l'Hospital Clínic de Barcelona; l'assaig clínic #JoEmCorono, dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet; la campanya de donacions per a material sanitari, impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler Daniel, i la recaptació i distribució d'aliments que gestiona el Banc dels Aliments.El gest que facin els ciutadans serà recíproc. Per cada euro que s'aporti, Òmnium n’aportarà un altre. L’objectiu, doncs, és fer un esprint solidari -del dilluns 30 de març al dijous 9 d’abril-, per tal que quatre dels projectes que treballen per fer front al coronavirus puguin seguir-ho fent. L’entitat impulsa aquesta primera campanya per intentar pal·liar les conseqüències sanitàries del virus en l’àmbit de la cura mèdica i falta d’aliments, i preveu fer-ne una altra per ajudar a pal·liar les necessitats socials dels col·lectius més vulnerables.L’aportació d'Òmnium -de fins a 100.000 euros- sortirà de tots aquells projectes que l’entitat s’ha vist obligada a aturar a conseqüència de la crisi sanitària i la petició d’experts i institucions de quedar-se a casa.Arran de la crisi del coronavirus, Òmnium ha aturat els projectes regulars per abocar-se en la lluita contra el coronavirus. L'entitat argumenta que la mobilització ciutadana és "més immprescindible que mai", encara que s'hagi de fer des de casa. "La comunitat científica és la que ens traurà d’aquesta crisi, i en plena emergència enfortim la cohesió”, sosté Jordi Cuixart, president d'Òmnium, que també critica que l'Estat continua responent a la crisi "amb mecanismes del segle XIX, regalant el comandament de la situació a l'Estat Major de l'Exèrcit, recentralitzant competències i tancant files entorn de la corrupció dels Borbons"."La societat civil catalana es torna a organitzar, tal com ja ho va fer durant els dies que van acompanyar l’1-O. Aquesta vegada, però, ho fa per contrarestar la ineficiència d’un Estat que ha respost tard i malament a una pandèmia que ja s’ha endut milers de vides", diu el dirigent independentista, empresonat i confinat a Lledoners.

