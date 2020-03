Mor una dona de 37 anys embarassada i el seu fill a Galícia

Una dona embarassada de 37 anys i infectada per coronavirus ha mort aquest diumenge a l'Hospital Materno Infantil de la Corunya, on estava sent sotmesa a una cesària d'urgència per extreure-li la criatura, que finalment també ha resultat morta.La dona, que tenia una patologia crònica prèvia, es va començar a trobar malament dissabte a la nit en presentar febre. Va ingressar a l'hospital amb contraccions i va ser immediatament sotmesa a la prova per determinar si estava infectada amb la Covid-19 i el test va donar positiu.Segons fonts sanitàries, la intervenció va patir complicacions i la pacient finalment va morir. Tampoc es va poder fer res per salvar la vida del nadó, que va néixer mort durant la cessària.

