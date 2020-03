Creixen les adopcions de gossos durant l'estat d'alarma

La fiscalia de Medi Ambient ha tingut coneixement que recentment s'ha produït un important nombre d’adopcions i acollides i que alguns centres han reconegut que han entregat la totalitat dels animals que tenien, especialment gossos, en la fase inicial del procés que ha desembocat en la declaració de l’estat d’alarma.En aquest sentit, el fiscal Antonio Vercher remarca que es desconeix si les adopcions es deuen a interessos “realment honestos” o són “simplement plantejaments espuris i destinats a tenir una excusa, per part dels titulars, per poder sortir al carrer”.Per això, detalla que “és previsible” que un cop s’aixequin les restriccions es comencin a produir abandonaments i recorda que l’abandonament d’animals, “en condicions en què pugui perillar la seva vida i integritat”, constitueix un delicte tipificat al Codi Penal. Per aquest motiu, ha ordenat que no només “es procedeixi penalment per restablir l’ordre jurídic alterat quan aquests abandonaments es produeixin”, sinó que es comuniqui l’ofici a les entitats públiques i provades amb competències perquè informin a la Fiscalia dels fets.

