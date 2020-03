Convocada una vaga de lloguers a tot l'Estat

Més de 200 associacions, entre les quals sindats de llogaters de tot l'estat espanyol, fan una crida a totes aquelles persones que no puguin pagar el lloguer d'aquest mes perquè se sumin a la vaga d'impagaments dels arrendaments a patir de l'1 d'abril per protestar davant "l'abandonament" del govern espanyol. Segons expliquen en un comunicat, els sincicats de llogaters han rebut més de 8.000 correus de famílies que no podran costejar el pagament d'aquest mes.A més també s'ha habilitat una caixa de resistència per donar suport a les persones que se sumin a la vaga a través de la plataforma goteo.org. Des del Sindicat exigeixen al govern espanyol que emprengui mesures en relació a la situació de l'habitatge durant la crisi del coronavirus i que suspengui el pagament de lloguers, sobretot després que diversos ajuntaments també hagin apuntat en aquesta vía.Al comunicat averteixen que la vaga, que comença aquest dimecres, durarà "tot el temps que sigui necessari". "Si no cobrem, no paguem. Si l'economia productiva es para, l'economia rendista també", argumenten les entitats.Entre les reivindicacions dels col·lectius, també hi ha la suspensió dels subministraments bàsics d'aigua, llum i gas. "Parlem que serveis bàsics per garantir la vida de les famílies. Endesa, Iberdrola i Naturgy van tenir més de 5.700 milions de beneficis en el darrer any", afirmen.La crida a la vaga de lloguers s'ha treballat en el marc de l'anomenat Pla de Xoc Social , una iniciativa impulsada des de l'inici de la crisi del coronavirus a Catalunya pel Sindicat de Llogaters, la Intersindical Alternativa de Catalunya, Élite Taxi i Riders X Derechos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor