El País Valencià demana 2.000 milions d’euros al govern espanyol per fer front al coronavirus

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha demanat al govern espanyol que s'apliqui una "flexibilitat exigent" en la paralització de les activitats no essencials que tingui en compte "la diversitat productiva". A més, ha exigit avançaments del FLA extraordinari i del model de finançament per un valor de 2.000 milions d'euros per poder fer front a les despeses generades per la pandèmia del coronavirus.Així ho ha indicat als mitjans després de participar aquest diumenge, per videoconferència, a la reunió del president del govern, Pedro Sánchez, amb els presidents de les comunitats autònomes per tractar la crisi del coronavirus.A la trobada, Puig ha demanat a Sánchez una "flexibilitat exigent" en la suspensió de les activitats econòmiques perquè "és molt difícil distingir les línies que divideixen el que és essencial i no essencial". En aquest sentit, ha explicat que "en tota la cadena hi ha subministraments necessaris que s'han de continuar produint". Però també ha dit que hi ha indústries, com la ceràmica, "que no poden parar d'un dia per l'altre prement un botó".El president ha defensat que s'entengui "la causística de cada sector", ja que molts "estan lligats d'una manera difícil de veure com sectors declarats essencials", i hi ha indústries amb "equipaments molt costosos" que no poden aturar de cop.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor