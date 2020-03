El president de la CEOE critica que Sánchez no negociés amb els empresaris el confinament total

El president de la patronal espanyola CEOE, Antonio Garamendi, ha criticat que el govern de Pedro Sánchez no negociés amb els empresaris el tancament dels sectors econòmics no essencials . Ha dit en declaracions a la SER que es van assabentar del decret governamental dissabte per la tarda. "El govern va canviar de rumb el dissabte", ha assegurat, tot afirmant que "és una mala notícia".Garamendi ha volgut deixar clar que pels empresaris, "el primer és la salut, però evitant que l'activitat econòmica estigués renyida amb això". És important protegir a les persones, ha dit, "però també l'economia, que és el que genera l'estat del benestar que necessitem tots". El líder de la CEOE ha dit que la mobilitat havia baixat ja un 85% i que calia treballar més les mesures de prevenció.La decisió de l'executiu d'aturar els sectors no esencials farà, ha afirmat Garamendi, que "l'economia sigui més feble i que les empreses estiguin en una situació més delicada". S'ha queixat que fins a mitjanit no se sabia quina empresa estava afectada o no, "fins i tot en llocs on els torns començaven a les deu de la nit". El president de la CEO s'ha preguntat sobre la capacitat de resistència del teixit econòmic i ha assegurat que "bars, restaurants i comerços patiran moltíssim " i que hi ha sectors que "estan amb l'aigua al coll". S'ha referit al sector turístic, "amb 85 milions de persones que venen de tot el món" i a la situació de la indústria, que pot perdre posicions en el mercat internacional.

