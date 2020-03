Rosalía se suma a la campanya de la Creu Roja per combatre el coronavirus

👏🏼👏🏼 Gràcies !! La @rosalia se suma a la #CreuRojaRespon. Només amb l'esforç de tothom, donarem resposta a l'emergència sanitària i humanitària per la #Covid19 pic.twitter.com/govUlDqUQN — Creu Roja Catalunya (@CreuRojaCAT) March 29, 2020

Són molts els famosos que estan posant el seu granet d'arena per combatre el coronavirus. Entre ells està la cantant de Sant Esteve Sesrovires que s'ha sumat a la campanya de la Creu Roja per combatre el coronavirus. Així ho va comunicar la mateixa institució aquest diumenge a través d'un tuit on agraïa la col·laboració de la cantant.La campanya #CreuRojaRespon es tracta d'un dels desplegaments més grans fets per la ONG sanitària per frenar l'impacte del coronavirus des de tots els fronts possibles: des d'atenció telefònica amb consells de salut fins al repartiment d'aliments a aquelles persones més necessitades.

