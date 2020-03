Jordi Cuixart ha estat aïllat durant dues setmanes en una cel·la de Lledoners

Jordi Cuixart ha hagut de passar dues setmanes aïllat a la presó de Lledoners, confinat en una cel·la les 24 hores, segons ha avançat El mon a Rac1. Fins i tot ha hagut de menjar a dins. A més, el El president d’Òmnium Cultural només ha pogut sortir-ne 40 minuts al dia per fer trucades.Cuixart ha estat aïllat perquè va sortir de la presó per anar a la fàbrica a treballar, ara fa 15 dies. La direcció del centre ja el va avisar que si marxava quan tornés hauria d’estar un període aïllat. Segons fonts d’Òmnium, Cuixart ho va acceptar perquè havia de resoldre problemes urgents a la seva empresa vinculats a la situació de crisi que es viu actualment amb el coronavirus.Aquest dilluns a la tarda, el president d’Òmnium tornarà a la seva cel·la. Cal recordar que, des que es va decretar l’estat d’alarma, els presos polítics no poden sortir a treballar ni a fer voluntariat.

