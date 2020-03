Oriol Mitjà: «Els catalans ho estem fent molt bé»

🔴 Anem tard? @oriolmitja, el científic que fa un mes i mig ja demanava un confinament total, a @maticatradio: "Els catalans ho hem fet molt bé i això es comença a veure en les estadístiques" #CoronavirusCatRàdio https://t.co/UGElG7XBcG pic.twitter.com/yR5794wMjE — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) March 30, 2020

L'expert en malalties infeccioses Oriol Mitjà i que porta mesos demanant el confinament total per combatre el coronavirus comença a veure un bri d'esperança en la lluita contra la malaltia. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que els catalans ho estan fent "molt bé" per frenar el virus, i que això "es comença a veure en les estadístiques".Des que va començar la crisi que Catalunya ha estat un dels territoris de l'Estat que ha pres les mesures més restrictives possibles i demanava al govern espanyol que decretés el confinament total, una decisió que no ha arribat fins a 15 dies després. Mitjà pronostica que la corba de les noves infeccions "començarà a baixar" fet que donaria una mica "d'oxigen" a les UCIs.Ara bé, això no és motiu suficient per relaxar-se i Mitjà assegura que en els propers mesos s'hauran "d'endurir" les mesures sobretot en les zones de més risc.Mentre que Mitjà s'ha mostrat optimista davant les dades d'aquest cap de setmana, el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reclamat fer més proves del coronavirus perquè les dades que hi ha fins ara donen una visió "relativament parcial". En una entrevista al mateix programa de Catalunya Ràdio, Trilla no s'ha atrevit a dir que la corba s'estigui frenant, ja que creu que aquesat interpretació dels contagis es deu a la manca de proves fetes.

