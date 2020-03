Experts alerten que hi podria haver gent «passant l'infart a casa per por a trucar el 112»

Diversos experts han alertat que hi podria haver gent que estigués passant un infart a casa seva "per por a trucar el 112 o ser ingressats" per la crisi del coronavirus. En una carta signada per tots els Caps de Servei de Cardiologia, Responsables d'Hemodinàmica i Responsables d'Unitat Coronària de centres catalans, han apuntat que les malaltes cardiovasculars són la principal causa de mort a Catalunya i demanen que "no s'abandoni com si haguessin desaparegut d'un dia a l'altre". En aquest sentit, avisen que alguns infarts arriben "massa tard i amb complicacions greus" als hospitals. Els experts recorden que els hospitals "segueixen preparats" per atendre malalties cardiovasculars agudes "amb el mateix nivell d'excel·lència de sempre".Segons expliquen a la carta, algunes de les complicacions com són la mort sobtada, la ruptura cardíaca o un infart extens que deixa el cor pràcticament sense força per a bategar s'havien aconseguit reduir "de forma molt significativa" amb la posada en marxa del Codi Infart a Catalunya fa 10 anys. "No podem permetre tirar 10 anys enrere i despullar un Codi Infart que ha salvat tantes vides", alerten.A més, han apuntat que en relació al descens del nombre de pacients d'infart també es deu a què el confinament manté a la població "bastant immòbil" i, per tant, permet que les artèries coronàries estiguin "menys estressades".

