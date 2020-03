He d'anar a treballar? Els serveis essencials que continuen actius

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) no ha publicat fins aquest diumenge a última hora el decret que regula el confinament total que comença aquest dilluns. El govern espanyol, però, al final ha cedit i ha deixat una moratòria d'un dia, fins dimarts, per tancar a aquelles empreses a qui resulti "impossible" interrompre l'activitat "immediatament". En el document del BOE s'hi detallen, en un annex, aquells sectors que s'han de mantenir en marxa en aquesta nova fase de mesures contra l'expansió del coronavirus, que ja ha causat 6.528 víctimes mortals arreu de l'Estat . En un text de vuit pàgines, el retard del qual ha generat encara més incertesa en la gestió de la crisi sanitària, l'executiu espanyol detalla quins són els sectors essencials, és a dir, aquells que s'han de mantenir actius a partir d'aquest dilluns. Són aquests:Cadena d'abastiment del mercat i funcionament dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat: aliments, begudes, alimentació animal, productes higiències, medicaments, productes sanitaris i qualsevol producte per la protecció de la salut, permetent-ne la distribució des de l'origen fins al destí final.Activitats d'hosteleria i restauració a domicili.Cadena de distribució i producció de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de producció, equipament sanitari i hospitalari.Manteniment d'activitats productives de la indústria manufacturera que treballin pels sectors essencials descrits en el decret.Serveis de transports de persones i mercaderies que es continuen prestant sota l'estat d'alarma.Prestació de serveis a Institucions Penitenciàries, protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció d'incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat vial. També els serveis de seguretat privada que presten serveis de transports de seguretat, resposta a alarmes o bé vigilància discontínua.Manteniment del material i dels equips de les forces armades.Centres i establiments sanitaris, inclosos els de recerca sobre el coronavirus.Centres i establiments d'atenció sanitària a animals.Venda de premsa i mitjans de comunicació de titularitat pública o privada.Serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació de serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de la infraestructura de pagaments i dels mercats financers.Empreses de telecomunicacions i audioviuals i de serveis informàtics essencials. També les xarxes que els suporten i els sectors necessaris per al seu funcionament.Prestació de serveis relacionats amb la protecció i atenció a les víctimes de violència masclista.Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que compleixin amb els serveis essencials de l'estat d'alarma i compleixin amb el que han fixat el Ministeri de Justícia, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes.Serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i graduats socials; també serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals en qüestions urgents.Notaries i registres per als serveis essencials.Serveis de neteja, manteniment, reparació d'averies urgents i vigilància, així com els qu presten serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, tractament d'aigües residuals i residus urbans.Les persones que treballen en centres d'acollida a refugiats i centres d'internament temporals d'immigrants.Abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.Provisió de serveis meteorològics de predicciói observació.Les tasques de l'operador designat per l'Estat per prestar el servei de correu universal.Sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com ara les empreses de logística,, admissió, transport, emmagatzematge, trànsit aduaner i, en general, totes les tasques que tenen a veure amb corredors sanitaris.Les que treballen en la distribució i entrega de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.El cessament de l'activitat econòmica no essencial és ara l'única via per reduir la corba de contagis del coronavirus . En aquests termes s'han expressat aquest diumenge María Jesús Montero, ministra d'Hisenda i portaveu, i Yolanda Díaz, ministra de Treball, després del consell de ministres extraordinari que ha aprovat els permisos "retribuïts i recuperables" que es posaran en marxa fins el 9 d'abril en sectors no essencials. La mobilitat a Espanya, han assenyalat les dues ministres -una del PSOE, l'altra de Podem-, s'ha de situar a partir d'ara com si cada dia fos diumenge. Fins ahir, el govern espanyol criticava el confinament total que li reclamava, entre d'altres, la Generalitat Per què no s'ha fet fins ara? "No hi ha hagut cap situació d'alarma afegida. Però els experts que observen com es contagia la malaltia han aconsellat que, després de al visibilitat de l'aplicació del confinament, calia espera el període de Setmana Santa per reduir la mobilitat. No es podia fer abans", ha apuntat Montero, que ha definit com a "imaginativa" la mesura. "Sempre hem atès el que se'ns ha recomanat. Després de quinze dies, ara és aconsellable adoptar iniciatives per reduir la mobilitat, que ja ha baixat a nivells importants. Les mesures han estat efectives", ha insistit la ministra.Pel que fa als detalls del permís als treballadors, Díaz ha assenyalat que "tothom cedeix" en referència tant als empleats com als empresaris. Les hores que no es treballin fins el 9 d'abril -vuit dies laborables, perquè hi ha la Setmana Santa pel mig- s'hauran de recuperar amb data límit de 31 de desembre, com ja va avançar ahir Pedro Sánchez. "Ha de ser solidari", ha argumentat la ministra de Treball, que ha demanat "respectar els descansos" i que ha situat la recuperació de les hores com un acord entre els treballadors i les respectives companyies. Hi haurà mecanismes de negociació amb els sindicats. Els dos majoritaris ja s'hi han posicionat a favor, com van detallar ahir els seus màxims responsables a nivell estatal.La tesi del govern espanyol és que cada vegada s'està "més a prop" de doblegar la corba de contagis, i per això ha defensat la mesura d'ampliar el confinament, com ha argumentat Montero. "Es tracta d'estar cadascú al seu domicili", ha ressaltat la dirigent socialista, que ha defensat la "coordinació" amb Europa i amb les comunitats autònomes. "Necessitem més i millor Europa que treballi per als ciutadans", ha remarcat Montero, que ha demanat mesures perquè l'economia entri en "hibernació" per tal que, quan passi la pandèmia, es pugui recuperar el "camí de creixement" dels últims anys.El coronavirus ja ha causat 6.528 morts a l'Estat, la qual cosa suposa un increment de 838 víctimes en les últimes 24 hores , segons les dades que ha fet públiques el ministeri de Sanitat aquest diumenge. En total, ja són 78.797 les persones que han estat infectades pel virus, que ha situat Espanya en una crisi sanitària sense precedents. Tot i el creixement del nombre de morts, l'augment dels contagis és lleugerament menor.Els pacients que requereixen atenció a les UCI són ja 4.907, 332 més que el dia anterior. Els curats ja arriben als 14.709, 2.424 més que dissabte. El consell de ministres es reuneix avui per aprovar mesures de confinament més dures, ja anunciades ahir pel president Pedro Sánchez . Madrid continua sent l'epicentre dels contagis -22.677- i de les víctimes -3.082-, seguida de Catalunya i del País Basc.

Llista d'activitats essencials durant el confinament total by naciodigital on Scribd

Resolució del BOE per la qual s'estableixen els serveis essencials by naciodigital on Scribd

