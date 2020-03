El nombre total de morts per coronavirus a Catalunya supera els 1.400

El nombre de morts per coronavirus a Catalunya en les darreres 24 hores ha estat de 184, una xifra semblant a la de dissabte, amb 156 nous casos registrats. D'aquesta manera el total de víctimes queda en unes 1.410 segons dades del Departament de Salut.Pel que fa als contagis aquests es situen entorn els 1.131 nou casos, una xifra bastant més elevada que l'anterior, on sols se n'havien registrat 763 casos nous. Dels positius ara ja hi ha un total de 1.512 persones en estat greu, xifra que s'ha vist incrementada per les 121 persones de les últimes hores.Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 560 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 152 són professionals sanitaris. 62 persones han mort amb la Covid-19.Dissabte ja es va experimentar una frenada en la moratlitat del virus, quan en 24 hores es van registrar 156 noves víctimes mortals, una xifra inferior a la de divendres (190) i també a la de dijous (208).El nombre de nous casos positius també seguia la mateixa dinàmica: 763 afectats en les últimes 24 hores, molt inferior als 1.323 registrats en l'últim balanç del Departament de Salut. del divendres nit.

