Ja hi ha gairebé mig miler de casos de coronavirus a les residències catalanes

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha condirmat aquest vespre que hi ha 487 persones que viuen en residències de gent gran que tenen coronavirus. Segons informa el departament, tots els casos diagnosticats estan aïllats i en tractament, seguint els protocols marcats per Salut.En total hi ha 119 residències amb persones que tenen la Covid-19. El passat dilluns, 23 de març, el departament havia confirmat 212 casos, que afectaven 70 residències arreu del territori. A Catalunya hi ha 1.073 residències de gent gran - públiques i privades - on hi viuen un total de 64.093 persones.Aquest migdia ja s'ha adreçat una pregunta a la consellera de Salut, Alba Vergés, sobre la situació de les residències catalanes, però Vergés ha repost que "no són dades pròpies del sistema sanitari".

