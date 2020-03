El nombre de morts per coronavirus a Catalunya comença a estabilitzar-se

El nombre de morts per coronavirus a Catalunya sembla que comença a estabiltizar-se, en les darreres 24 hores s'han registrat 184 noves defuncions, una xifra semblant a la de dissabte passat amb 156 nous casos registrats. D'aquesta manera el total de víctimes queda en unes 1.410 segons dades del Departament de Salut.





Pel que fa als contagis aquests es situen entorn els 1.131 nou casos, una xifra bastant més elevada que l'anterior, on sols se n'havien registrat 763 casos nous. Dels positius ara ja hi ha un total de 1.512 persones en estat greu, xifra que s'ha vist incrementada per les 121 persones de les últimes hores.