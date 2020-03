Gairebé 9.000 treballadors més afectats pels ERTOs a Catalunya en només 24 hores

El nombre de treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupacó (ERTO) han ascendit fins aquest diumenge als 518.235 a Catalunya, amb 67.166 expedients presentats per l'afectació que ha provocat la crisi del coronavirus a les empreses. La xifra, doncs, augmenta en uns 9.000 treballadors respecte a aquest dissabte.



Aquests expedients s'han registrat telemàticament davant la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que és l'autoritat laboral competent a Catalunya, segons han informat des del Departament.

L'afectació es continua concentrant a l'àrea de Barcelona, amb 48.262 ERTO i 405.873 treballadors. La segona setmana d'estat d'alarma havia començat amb 244.260 treballadors afectats per 26.290 expedients de regulació temporal de l'ocupació. Durant la setmana el nombre d'afectats per ERTO han superat el llindar de 390.000 aturats que hi havia al febrer a Catalunya.Al Camp de Tarragona se n'han registrat 5.734, que afectaran 34.599 treballadors, i pel que fa les Terres de l'Ebre, són 1.700 ERTO, amb 6.837 afectats.Les comarques de Girona han registrat 7.625 expedients que s'aplicaran sobre 49.089 treballadors, 126 més que ahir dissabte, amb una afectació sobre gairebé 5.000 treballadors més.Finalment, a Lleida, hi ha 21.837 persones afectades per 3.845 ERTO, una cinquantena d'expedients més que afectaran 3.000 treballadors més respecte ahir dissabte.

