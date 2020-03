Cinc morts i 83 nous casos de coronavirus a la demarcació de Tarragona

El Departament de Salut ha confirmat aquest diumenge cinc noves víctimes mortals per coronavirus a la demarcació de Tarragona, que ja en suma 26 –dos a l'Ebre i 24 al Camp. Pel que fa als positius de coronavirus SARS-CoV-2, se n'han confirmat 83 més i la xifra s'enfila als 574. Aquest diumenge hi ha 258 persones hospitalitzades, 31 més que dissabte. En concret, al Camp de Tarragona s'han confirmat cinc morts i 73 casos nous, la qual cosa eleva a 487 la xifra acumulada. D'aquests, 227 persones es troben ingressades, 57 de les quals a l'UCI. A les Terres de l'Ebre, 10 nous confirmats aquest diumenge eleven la xifra acumulada de positius a 87. D'aquests, n'hi ha 31 d'hospitalitzats, vuit dels quals a l'UCI.Segons informa Salut, des de l'inici de la crisi s'han donat quatre altes hospitalàries a l'hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Aquestes persones continuen la recuperació al seu domicili amb seguiment per part de l'equip d'Atenció Primària.

