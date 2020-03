Mala maror al Ripollès per l'allau de persones amb segones residències que s'hi han instal·lat pel confinament

Els alcaldes del Ripollès alerten que hi ha municipis amb sobrepoblació pel confinament. Són persones de segones residències que han decidit passar aquests dies fora del seu habitatge habitual, fet que ha incrementat el nombre d'habitants.Els batlles alerten que això afecta directament als serveis bàsics. En concret, preocupa l'Hospital de Campdevànol, que té les dimensions i la capacitat per assistir la població que viu regularment al Ripollès, però "en cap cas" al nombre actual.Una de les poblacions més afectades és Camprodon, i en concret el veïnat de Font Rubí. El seu alcalde, Xavier Guitart, explica que van rebre una quantitat de gent "brutal" fa dues setmanes i que obertament diuen que s'hi estaran fins la fi de l'estat d'alarma.El coronavirus ha disparat el nombre d'habitants del Ripollès les darreres setmanes. Es tracta de famílies senceres que tenen la segona residència que, un cop es va declarar l'estat d'alarma, van pujar massivament cap als pobles de la comarca amb la intenció de passar-hi el confinament. Un confinament que s'ha allargat quinze dies més i que provoca un "trasbals" als alcaldes d'aquestes poblacions ja que els serveis bàsics com el de l'aigua, l'alimentació i, sobretot, el sanitari poden veure's afectats per la quantitat de gent que ha passat a viure en aquestes localitats.Són municipis com Camprodon, que té el veïnat de Font Rubí on majoritàriament viuen persones de segona residència. "Està ple, i aquesta gent ha de menjar i si necessita anar al metge se l'ha d'atendre", explica l'alcalde de la localitat, Xavi Guitart. De moment porten dues setmanes, però el batlle assegura que molts d'aquests veïns, que majoritàriament són de Barcelona i l'àrea metropolitana, li diuen obertament que s'hi quedaran fins que s'acabi l'estat d'alarma.El que més molesta a l'alcalde, però, és l'excusa que moltes d'aquestes persones que només anaven a Camprodon els caps de setmana o durant les vacances li expliquen. "Em diuen que venen aquí perquè no hi ha coronavirus. Aquesta malaltia és a tot arreu", recorda l'alcalde.En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Ripollès (CCR), Joaquim Colomer, explica que el primer cas que van tenir d'infectat per la covid-19 va ser una persona d'Igualada que té una segona residència en un poble de la comarca.Un altre aspecte que preocupa és el fet que moltes famílies van pujar amb els nets i els avis, mentre que els pares han tornat a la ciutat a treballar. És el cas de Ribes de Freser. La seva alcaldessa, Mònica Santjaume, recorda que la gent gran és un col·lectiu de risc i que els nets podrien passar la malaltia. "Sense els pares aquí, si hi ha un contagi com ens en fem càrrec", lamenta.Tot plegat ha afectat als serveis bàsics que necessita el Ripollès per la població que té habitualment. Un aspecte sensible és l'hospital de Campdevànol que té unes limitacions, ja que està pensat per un nombre de persones concret. "Veiem que hi ha molta gent que ha anat a parar a Campdevànol sense ser originari del Ripollès", explica Colomer.Això provoca un "principi de col·lapse" en aquest centre. "Podríem tenir una situació controlada i ara no la tenim ja que hem d'atendre una sèrie de gent que hauria de ser atesa en altres hospitals", assenyala el president del CCR. Colomer destaca que el Ripollès "va ser l'última comarca" on va arribar el virus.Tant Colomer com Guitart han coincidit a dir que el problema més greu va ser el "descontrol" del cap de setmana posterior a la declaració de l'estat d'alarma. "Aleshores ni el Govern, ni la policia ni nosaltres podíem arribar a pensar que hi hagués una allau de persones tan important cap a els pobles del Ripollès", afirma Colomer.Per això, asseguren que hauria calgut controlar les sortides del cap de setmana que es va declarar l'estat d'alarma. Amb tot, asseguren que els controls actualment són efectius i que no han notat que vinguin més famílies.

