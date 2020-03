Baixen les morts al País Valencià per coronavirus però continuen augmentat els positius

El País Valencià ha registrat 750 nous positius per coronavirus i 33 morts més des de l'última actualització de dimarts. En total, els positius al territori s'eleven a 4.784 i han mort 267 persones, 62 d'elles usuaris de residències de gent gran. Així ho ha indicat aquest diumenge la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la compareixença diària per informar de la situació del coronavirus a les terres valencianes.La xifra de nous positius oferta avui suposa un augment respecte a la de la jornada anterior, quan es van confirmar 502 casos. Respecte a les morts, han disminuït, ja que dissabte es van confirmar 36 decessos. Del total dels positius hi ha unes 1.847 persones en estat greu a les UCI.També s'han produït a data d'avui 161 altes (69 més que la jornada anterior) i un total de 13.309 proves del coronavirus han donat negatiu.El nombre de professionals sanitaris que han donat positiu en total és de 788 i la consellera també ha confirmat que part de l'equip de l'Hospital Doctor Peset ha donat positiu.Dels professionals inscrits a la borsa de voluntaris per reforçar el personal sanitari a data d'avui n'hi ha 2.082, dels quals 95 són metges jubilats menors de 70 anys, 890 graduats en medicina sense especialitat i1.037 graduats en Infermeria; 890 graduats en medicina sense especialitat; 1.037 graduats en Infermeria i 51 infermers jubilats menors de 70 anys. Barceló ha donat xifres dels llits lliures a hores d'ara al País Valencià, que serien unes 5.422 places.

