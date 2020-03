Salut obrirà un hospital temporal a Sabadell que donarà servei a tot el Vallès Occidental

La pista d’atletisme de Sabadell acollirà un nou hospital temporal que donarà cobertura a tot el Vallès Occidental, amb més de 200 llits que es posaran a disposició de la ciutadania, del personal i dels pacients. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest migdia.A partir de la setmana que ve, “tenim previst augmentar en 223 llits més les unitats de crítics i semicrítics, que estaran a disposició d’aquells pacients que tinguin més gravetat”, ha dit la consellera, que ha recordat que ja s’ha posat en marxa un hotel amb 195 places que donen servei, fent “d’antena” a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.Aquests recursos, que s’han duplicat dins dels plans de contingència del mateix hospital, “no són suficients” per donar cobertura a tot el volum la població del Vallès Occidental Est, i és per aquest motiu que, en coordinació amb l’Ajuntament de Sabadell, es posarà en marxa el nou hospital temporal Vallès Salut, que s’instal·larà a la pista d’atletisme i que donarà servei a tot el Vallès Occidental amb 250 llits més.L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha explicat en una roda de premsa virtual aquesta tarda que la pista coberta d'atletisme de Sabadell acollirà 214 llits de semicrítics de l'Hospital Parc Taulí, que li permetrà alliberar aquests recursos i es pugui dedicar a UCI. La finalitat és que el Taulí "pugui estar el millor preparat" per fer front a la pandèmia.Farrés ha calculat que en entre "set i deu dies" pugui estar en marxa, però que la prioritat és que "s'agilitzi tot el que es pugui". Hi estan treballant en el muntatge personal del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), de Metges sense Fronteres, del Departament de Salut i l'exèrcit.L'hospital de campanya, que s'anomenarà hospital temporal Vallès Salut, tindrà uns recursos mèdics procedents del Servei Català de la Salut, però, de totes maneres, Farrés ha fet una crida perquè mentre es faci el muntatge, es pugui dotar tothom de "material de seguretat" com mascaretes i guants. En aquest sentit, ha interpel·lat clíniques privades, odontòlegs i "tota la gent que pugui aportar-ne". El punt per fer el donatiu és la comissaria de la Policia Municipal de Sabadell (carrer Pau Claris, 100).A més de recursos materials, també n'ha demanat d'humans per quan estigui operatiu. Ha reclamat a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques del Vallès "gent que pugui prestar servei", coma ara, ha suggerit, estudiants "d'últim curs de Medicina i Infermeria".Farrés ha volgut destacar "l'entesa de totes les parts" per fer front al coronavirus, en referència a l'entesa que estan mostrant entre el Ministeri de Sanitat, el Departament de Salut, la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell per abordar la crisi sanitària a la ciutat i a la comarca.Aquests més de 200 llits se sumen a les 172 habitacions del Gran Hotel Verdi que el passat dimarts van passar a ser una extensió de l'hospital sabadellenc.

